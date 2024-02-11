Новий командувач ТрО Плахута керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану

У грудні 2013 року для зачистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

Ігор Плахута, якого 11 лютого призначили на посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, керував Внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ під час розгону Майдану у грудні 2013 року.

Так, у ніч проти 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану.

Пізніше Плахута, який на той час був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для зачистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

За його словами, "люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками".

Нагадаємо, після звільнення Валерія Залужного та призначення на посаду головкома Олександра Сирського Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України, також відбулися великі кадрові зміни у командуванні Сил оборони.

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