Євген Клопотенко здивував, який вигляд мав 16 років тому

Відомий український кухар Євген Клопотенко приголомшив архівними фото зі своєї юності.

Так, в Instagram все більшої популярності набирає тренд, коли юзери показують себе, коли їм був 21 рік. Євген вирішив також не стояти осторонь та потішив фанів декількома архівними світлинами. До слова, юного Клопотенка майже не впізнати. На зображенні він постає з оголеним торсом у білих шортах на тлі моря. Разом з друзями вони усміхаються та безтурботно жмуряться від сонця. До того ж на плечах у Клопотенка лежить український прапор.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Під час такої ностальгії Євген запостив ще одне фото, де йому також 21 рік. Вочевидь, знімок був зроблений під час якогось заходу в оточенні його знайомих. А на самому кухареві видніється кумедна футболка. Ресторатор закликав своїх шанувальників долучатися до своєрідного флешмобу й також показувати, який вони мали вигляд багато років тому.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від тяжкої хвороби, нещодавно опублікувала рідкісні кадри зі свого весілля з актором Валентином Томусяком.

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