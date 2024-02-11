Евгений Клопотенко удивил, как выглядел 16 лет назад

Известный украинский повар Евгений Клопотенко ошеломил архивными фото своей юности.

Так, в Instagram все большую популярность набирает тренд, когда пользователи показывают себя, когда им был 21 год. Евгений решил также не стоять в стороне и порадовал фанатов несколькими архивными фотографиями. К слову, юного Клопотенко почти не узнать. На изображении он предстает с обнаженным торсом в белых шортах на фоне моря. Вместе с друзьями они улыбаются и безмятежно щурятся от солнца. К тому же на плечах Клопотенко лежит украинский флаг.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Во время такой ностальгии Евгений запостил еще одно фото, где ему также 21 год. Вероятно, снимок был сделан во время мероприятия в окружении его знакомых. А на самом поваре виднеется забавная футболка. Ресторатор призвал своих поклонников присоединяться к своеобразному флешмобу и также показывать, как они выглядели много лет назад.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает от тяжелой болезни, недавно опубликовала редкие кадры из своей свадьбы с актером Валентином Томусяком.

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