Сырский ответил, когда закончится война в Украине

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский ответил на вопрос о том, когда война в Украине может закончиться.
Новоназначенный Главком ВСУ Александр Сырский назвал, чего не хватает Украине для того, чтобы выиграть войну против РФ.
Об этом он рассказал в интервью для ZDF.
"Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки – боеприпасов и техники", – сказал Сырский.
Напомним, Сырский также рассказал об изменении тактики украинской армии в войне с Россией. По его словам, ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная. Украина перешла к обороне, чтобы истощить военный потенциал России.
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