Предатели из Крыма и Донетчины: семь боевиков РФ попали в плен и получили подозрения

Предатели воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще семерых предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины и после. начала полномасштабного вторжения России добровольно вступили в различные подразделения вражеской армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, предатели активно участвовали в боях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

В конце 2023 и начале 2024 годов злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев недалеко от Марьинки, Бахмута и Херсона.

Среди основных фигурантов – командир подразделения танкового батальона РФ, который пушечным огнем обстреливал передовые позиции ВСУ под Крынками на левобережье Херсонщины. Вражеский приспешник является жителем временно оккупированного Крыма. В июне 2023 года он "мобилизовался" в 144-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ.

Еще один боевик – также крымчанин, прошлым летом добровольно подписавший контракт с Минобороны РФ. Тогда его назначили оператором-наводчиком на бронетранспортере в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ.

После "курсов" боевой подготовки на полигоне возле временно захваченного Энергодара фигуранта перебросили на левобережье Херсонщины для штурма позиций ВСУ.

Еще пять задержанных – жители временно оккупированных Донецка и Горловки. Двое из них уже воевали против ВСУ на востоке Украины в течение 2017-2019 годов.

В начале полномасштабного вторжения РФ предатели вступили в 1-й, 4-й и 5-й отдельные мотострелковые бригады и 115-й стрелковый полк Южного военного округа России.

В должностях стрелков они прошли обучение на полигоне в Докучаевске. Затем их отправили на передовую в районах Бахмута и Марьинки Донецкой области, а также поселка Веселое в Харьковской области.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области 18-летний предатель шпионил за самолетами ВСУ (фото).

Читайте также ведущие новости дня: