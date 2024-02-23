В Україні буде тепло і майже без опадів: прогноз погоди на 24 лютого

У суботу, 24 лютого, в Україні буде тепло, але вітряно. В регіонах - переважно без опадів, лише на крайньому заході невеликий дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні - мінлива хмарність. Синоптики опадів прогнозують, але лише на крайньому заході - вдень невеликий дощ. В Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

На більшості території України температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень - підніметься до +8-13°. На Прикарпатті та Одещині повітря прогріється до +15° тепла. На сході, в Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі синоптики прогнозують +3° тепла до -2° морозу, а вдень +4-9°.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині - мінлива хмарність, без опадів. Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в області. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Київській області температура повітря вночі буде від +2-7°, а вдень - 8-13° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 5-7° тепла, а вдень - 10-12° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли до України прийде весна. Наразі поки що не фіксують настання метеорологічної весни.

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