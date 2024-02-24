У Миколаєві під час тривоги було чути вибухи

У Миколаєві під час тривоги у суботу, 24 лютого, сталися вибухи. Сирени залунали в регіоні о 13:11.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та медіа.

"Вибух у Миколаєві, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Звуки вибухів підтвердили в міській раді. Втім, з чим вони пов'язані, не повідомляється. Мешканців міста просять бути обережними, адже тривога, що розпочалася о 13:11, триває досі.

"Миколаївці, вибух був за містом. Повітряна тривога ще триває, тому прошу бути максимально обережними", - наголосив міський голова Олександр Сєнкевич.

Як повідомлялося, під час тривоги 24 лютого Повітряні сили повідомили про пуски ракет. У низці областей на півдні, сході та центрі залунали сирени.

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