В Николаеве во время тревоги были слышны взрывы

В Николаеве во время тревоги в субботу, 24 февраля, произошли взрывы. Сирены раздались в регионе в 13:11.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и медиа.

"Взрыв в Николаеве, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в сообщении медиа.

Звуки взрывов подтвердили в городском совете. Впрочем, с чем они связаны, не сообщается. Жителей города просят быть осторожными, ведь начавшаяся в 13:11 тревога продолжается до сих пор.

"Николаевцы взрыв был за городом. Воздушная тревога еще продолжается, поэтому прошу быть максимально осторожными", — подчеркнул городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщалось, во время тревоги 24 февраля Воздушные силы сообщили о пусках ракет. В ряде областей на юге, востоке и центре раздались сирены.

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