Поляки временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

В течение 24 февраля будет пропускаться и грузовой, и легковой транспорт.

Ночью против 24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование одного пункта пропуска на границе. Речь идет об "Устилуг-Зосин", граничащем с Волынской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе западного регионального управления Государственной пограничной службы.

"С 03.00 24 февраля польские протестующие временно остановили блокировку пункт пропуска "Зосин-Устилуг" в связи с годовщиной начала войны в Украине", — говорится в сообщении.

В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в этом пункте пересечения осуществляется установленным порядком на въезд и выезд. В то же время возле остальной КПП с польской стороны на украинско-польской границе протестующие продолжают ограничение движения грузовиков.

Напомним, 9 февраля поляки начали новую акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини". Через три дня, 12 февраля, они заблокировали еще два пункта пропуска с Украиной - "Устилуг" и "Угринов".

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