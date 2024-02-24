Воздушные силы сообщили о пусках ракет: подробности

В субботу, 24 февраля, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетах.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили, что российские оккупанты запустили ракеты по Украине: "Ракета на Днепр", "Ракета с востока на Изюм", "Ракета на Харьков".

Следует отметить, что несколькими часами ранее воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

"Угроза применения авиационных средств поражения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь к укрытию", — отмечали ПС.

Карта тревог на 13:41 субботы, 24 февраля.

В 13:51 Воздушные силы предупредили еще об угрозе применения баллистического вооружения с востока. "Покраснели" еще и Полтавская и Черкасская области. Военные проинформировали о ракете в направлении Павлограда, а впоследствии – на Сумщину с востока.

Как сообщалось, в Николаеве во время тревоги были слышны взрывы. Мэр города Александр Сенкевич подчеркнул, что громко было за городом.

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