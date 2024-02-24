В сбитом российском самолете А-50 погиб весь экипаж

В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У находился экипаж из 10 россиян — все они погибли.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, все 10 находившихся в самолете россиян погибли. Среди них пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Жертв от падения самолета на земле нет.

Напомним, командующий Военно-воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии уникального российского самолета радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем.

В ГУР также подтвердили информацию о сбитии самолета А-50У. По данным украинской разведки, сбита новая модернизированная версия самолета, его стоимость составляла 350 млн долларов.

"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск", — отметили в ведомстве.

СМИ пишут, что ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. По замыслу советских инженеров, именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, в то же время другие цели – менее заметные и низколетающие – сбивать было уже труднее.

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