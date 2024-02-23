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Мінус пів мільярда доларів: українські військові збили ще один літак РФ — Повітряні сили (відео)

Мінус пів мільярда доларів: українські військові збили ще один літак РФ — Повітряні сили (відео)

А-50 / Фото: Вікіпедія

Ціль уразили над Азовським морем.

Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 

“Баян, ТЬІ гдє?” А-50 із позивним “Баян” долітався! Вітаю окупантів “С Днем защитника отечества!” Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!”, — написав він. 

Фото: Повітряні сили / ©
Фото: Повітряні сили

“Російські воєнкори повідомляють, що російська ППО привітала свою авіацію з 23 лютого і збила унікальний літак А-50 вартістю в пів мільярда доларів”, — написав журналіст Денис Казанський. 

Скриншот / ©
Скриншот

“Повідомляється, що це той самий А-50. Впав у селищі Трудова Арменія Краснодарського краю РФ”, — додав він.

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