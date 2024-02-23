Удар “Шахеда” по багатоповерхівці в Дніпрі: що відомо про постраждалих

В поруйнованому російським безпілотником багатоповерховому будинку, досі не знайшли одну мешканку, яка жила на 8-му поверсі.

Російський “Шахед” поцілив у звичайну дев’ятитиповерхівку у спальному районі Дніпра, де немає жодних військових об’єктів. Квартири на горішніх поверхах обвалились. Сімох поранених доправили до лікарні, дві жінки і досі там - у них рвані рани та переломи. Ще двох мешканців - 96-річного чоловіка та 58-річну жінку - цілий день шукали під завалами, зрештою близько 16:30 знайшли лише тіло чоловіка.

Про жахливі наслідки влучання “Шахеда” у багатоповерховий будинок йдеться у сюжеті ТСН.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку близько другої години ночі. Більшість мешканців спали. І прокинулись вже від вибуху.

“Я ще не спала, чула, як дрон пролетів, а потім був вибух. Нема води, нема світла, газу. Знаю, що практично всіх знайшли, одну жінку не можуть знайти”, - розповідала одна з мешканок.

“Дуже страшно було, дуже страшно, таке відчуття, що у тебе пекло в хаті твориться”, - зізналася інша.

Рятувальники від ночі розбирають завали. Заливають водою залишки пожежі. Знімають краном важкі плити.

Десь під тими плитами може бути жінка, яка мешкала в квартирі на 8-му поверсі, мама Євгенії. Донька від третьої ночі чекає новин від рятувальників.

“Вона жила сама, відпочивала, я так розумію. Вночі мені зателефонували і сказали, що “приліт” був. Поки не розберуть до стелі наступної квартири, я буду тут”, - каже згорьована донька.

Вночі до лікарні привезли сімох поранених. П’ятьом надали допомогу і відпустили додому. Дві жінки під наглядом медиків з рваними ранами та переломами. Загрози життю немає, кажуть лікарі.

“Вони поступили з травмами середнього ступеня важкості. Одну переведено до легкого ступеня, вона наполягає щоб іти додому. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і переломом кісток передпліччя”, - розповіли у лікарні.

Три квартири зруйновано повністю, дві сильно пошкоджені. Мешканців у пошкоджені під’їзди не пускають.

Мешканець будинку Микола з родиною мешкає на 4 поверсі. Каже, його оселя більш-менш ціла, а от машині дісталось. Утім, каже, головне що самі уціліли.

“Почули вибух, швидко зібралися, дитину схопили і вибігли на двір. До квартири не пускають, не знаємо, що там. Чекаємо дозволу”, - розповів він.

Коли закінчать розбирати завали, комісія буде оцінювати стан пошкоджених під’їздів. За попередньою оцінкою фахівців, із двох пошкоджених під’їздів, найімовірніше, доведеться повністю відселити людей.

Знаходять все нові тіла жертв "Шахедів"! Пекельна ніч на Півночі! Ввімкнення з епіцентрів влучань

Нагадаємо, у Дніпрі мешканці пошкодженої російським дроном багатоповерхівки розповіли про пережиту нічну атаку. Люди почули вибух і побачили заграву, в цей момент одну з жінок просто викинуло з ліжка.

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