Удар “Шахеда” по багатоповерхівці в Дніпрі: що відомо про постраждалих

В поруйнованому російським безпілотником багатоповерховому будинку, досі не знайшли одну мешканку, яка жила на 8-му поверсі.
Російський “Шахед” поцілив у звичайну дев’ятитиповерхівку у спальному районі Дніпра, де немає жодних військових об’єктів. Квартири на горішніх поверхах обвалились. Сімох поранених доправили до лікарні, дві жінки і досі там - у них рвані рани та переломи. Ще двох мешканців - 96-річного чоловіка та 58-річну жінку - цілий день шукали під завалами, зрештою близько 16:30 знайшли лише тіло чоловіка.
Про жахливі наслідки влучання “Шахеда” у багатоповерховий будинок йдеться у сюжеті ТСН.
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку близько другої години ночі. Більшість мешканців спали. І прокинулись вже від вибуху.
“Я ще не спала, чула, як дрон пролетів, а потім був вибух. Нема води, нема світла, газу. Знаю, що практично всіх знайшли, одну жінку не можуть знайти”, - розповідала одна з мешканок.
“Дуже страшно було, дуже страшно, таке відчуття, що у тебе пекло в хаті твориться”, - зізналася інша.
Рятувальники від ночі розбирають завали. Заливають водою залишки пожежі. Знімають краном важкі плити.
Десь під тими плитами може бути жінка, яка мешкала в квартирі на 8-му поверсі, мама Євгенії. Донька від третьої ночі чекає новин від рятувальників.
“Вона жила сама, відпочивала, я так розумію. Вночі мені зателефонували і сказали, що “приліт” був. Поки не розберуть до стелі наступної квартири, я буду тут”, - каже згорьована донька.
Вночі до лікарні привезли сімох поранених. П’ятьом надали допомогу і відпустили додому. Дві жінки під наглядом медиків з рваними ранами та переломами. Загрози життю немає, кажуть лікарі.
“Вони поступили з травмами середнього ступеня важкості. Одну переведено до легкого ступеня, вона наполягає щоб іти додому. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і переломом кісток передпліччя”, - розповіли у лікарні.
Три квартири зруйновано повністю, дві сильно пошкоджені. Мешканців у пошкоджені під’їзди не пускають.
Мешканець будинку Микола з родиною мешкає на 4 поверсі. Каже, його оселя більш-менш ціла, а от машині дісталось. Утім, каже, головне що самі уціліли.
“Почули вибух, швидко зібралися, дитину схопили і вибігли на двір. До квартири не пускають, не знаємо, що там. Чекаємо дозволу”, - розповів він.
Коли закінчать розбирати завали, комісія буде оцінювати стан пошкоджених під’їздів. За попередньою оцінкою фахівців, із двох пошкоджених під’їздів, найімовірніше, доведеться повністю відселити людей.
Нагадаємо, у Дніпрі мешканці пошкодженої російським дроном багатоповерхівки розповіли про пережиту нічну атаку. Люди почули вибух і побачили заграву, в цей момент одну з жінок просто викинуло з ліжка.
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