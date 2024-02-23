Ексчоловік Анни Трінчер публічно образив її – блогерка відреагувала

Ексчоловік блогерки та співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин публічно назвав колишню в грубій формі.

Так, блогер був необережним у своїх висловлюваннях і назвав ексдружину "бабою". Це трапилося під час однієї з відеотрансляцій Олександра та іншого українського блогера Олександра Слобоженка, коли підписники поцікавилися у знаменитостей, чи став би Слобоженко зустрічатися з ексдружиною свого товариша. Так, під час відповіді колеги, ексчоловік Трінчер втрутився у його слова, де й назвав Анну доволі образливо.

Анна Трінчер відреагувала на слова Олександра Волошина / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Своєю чергою, співачка надала цій ситуації розголосу у себе в Instagram й публічно звернулася до ексчоловіка й інших чоловіків, які висловлюються схоже. Зокрема, наступного разу Анна порадила називати жінок інакше. І показавши кумедну світлину, навела приклади для заміни слова "баба":

Анна Трінчер відреагувала на слова Олександра Волошина / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Хлопці, вчимося називати жінок не бабами. Варіації на цю тему: "колишня дівчина", "колишня дружина", "жінка". Дякую", - написала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Трінчер розповіла про побачення після розлучення і відреагувала на бажання її ексчоловіка Олександра Волошина знову відновити стосунки.

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