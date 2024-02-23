Ексчоловік Анни Трінчер публічно образив її – блогерка відреагувала

Олександр Волошин необачно висловився під час прямого ефіру.
Ексчоловік блогерки та співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин публічно назвав колишню в грубій формі.
Так, блогер був необережним у своїх висловлюваннях і назвав ексдружину "бабою". Це трапилося під час однієї з відеотрансляцій Олександра та іншого українського блогера Олександра Слобоженка, коли підписники поцікавилися у знаменитостей, чи став би Слобоженко зустрічатися з ексдружиною свого товариша. Так, під час відповіді колеги, ексчоловік Трінчер втрутився у його слова, де й назвав Анну доволі образливо.
Своєю чергою, співачка надала цій ситуації розголосу у себе в Instagram й публічно звернулася до ексчоловіка й інших чоловіків, які висловлюються схоже. Зокрема, наступного разу Анна порадила називати жінок інакше. І показавши кумедну світлину, навела приклади для заміни слова "баба":
"Хлопці, вчимося називати жінок не бабами. Варіації на цю тему: "колишня дівчина", "колишня дружина", "жінка". Дякую", - написала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Трінчер розповіла про побачення після розлучення і відреагувала на бажання її ексчоловіка Олександра Волошина знову відновити стосунки.
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