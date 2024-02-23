Під Бахмутом загинув доброволець із Литви: що про нього відомо

У п'ятницю, 23 лютого, внаслідок удару російського безпілотника біля лінії фронту в Україні загинув литовець Тадас Тумас, який воював проти російських окупантів.

Про це повідомив литовський публічний мовник LRT з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ця інформація надійшла до посольства Литви у Києві і до нас, відповідно. За попередньою інформацією, його було вбито під Бахмутом, інші обставини не наводяться", - сказав міністр.

Загибель литовського добровольця підтвердив інформаційному порталу 15min керівник інструкторської місії в Україні “Зміїний острів” Сігітас Маляускас, який був товаришем загиблого.

За його словами, литовець і українець везли міни на передову під Бахмутом, коли в їхню машину врізався російський безпілотник. Обоє військових загинули.

У загиблого залишилася дружина, яка працює перекладачкою у видавництві, та двоє маленьких дітей. Для допомоги родині в Мережі оголосили збір. Зокрема з таким проханням звернувся юрист і колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас.

Співчуття родині загиблого висловив футбольний клуб “Жальгіріс”, до фан-спільноти якого належав литовський доброволець.

“Трагічна новина – під час боротьби за вільний світ в Україні загинув член нашої фан-спільноти, яка супроводжувала зелено-білих як вдома, так і на виїзді. Спочивай з миром, Тед. Висловлюємо співчуття рідним і близьким”, - йдеться у короткому некролозі.

За даними 15min, це перший литовець, який загинув у бойових діях в Україні. Раніше повідомлялося про кількох поранених у боях литовських бійців. Також повідомлялося і про одного загиблого литовця, але пізніше уточнили, що це сталося не внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, раніше у боях за місто Авдіївка у Донецькій області загинув доброволець із Чехії.

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