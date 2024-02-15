У боях за Авдіївку загинув доброволець із Чехії

Його позиція потрапила під мінометний вогонь.

На війні в Україні загинув доброволець із Чехії.

Інформацію про це підтвердили в Міністерстві оборони країни.

Боєць загинув у боях за місто Авдіївка у Донецькій області.

"Його позиція потрапила під мінометний вогонь, після цього добровольця ніхто не бачив. А зараз це місце тимчасово окуповано російськими військами", - йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.

Раніше стало відомо, що на сході України загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів. Це сталося у другій половині січня.

Також ми повідомляли, що на війні Росії проти України загинув 21-річний військовослужбовець, доброволець, пілот FPV-дронів Данило Новіков. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 19 років. Хлопець працював у Бельгії, але повернувся додому, щоб піти захищати країну.

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