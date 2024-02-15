В боях за Авдеевку погиб доброволец из Чехии

Его позиция попала под минометный огонь.

На войне в Украине погиб доброволец из Чехии.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.

Боец погиб в боях за город Авдеевка в Донецкой области.

"Его позиция попала под минометный огонь, после этого добровольца никто не видел. А сейчас это место временно оккупировано российскими войсками", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны в боях за Украину погибли четыре гражданина Чехии.

Ранее стало известно, что на востоке Украины погибли двое белорусских военных, воевавших в рядах ВСУ против российских оккупантов. Это произошло во второй половине января.

Также мы сообщали, что на войне России против Украины погиб 21-летний военнослужащий, доброволец, пилот FPV-дронов Даниил Новиков. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 19 лет. Парень работал в Бельгии, но вернулся домой, чтобы защитить страну.

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