Под Бахмутом погиб доброволец из Литвы: что о нем известно

В пятницу, 23 февраля, в результате удара российского беспилотника у линии фронта в Украине погиб литовец Тадас Тумас, воевавший против российских оккупантов.

Об этом сообщил литовский публичный вещатель LRT со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Эта информация поступила в посольство Литвы в Киеве и к нам, соответственно. По предварительной информации, он был убит под Бахмутом, другие обстоятельства не приводятся", — сказал министр.

Гибель литовского добровольца подтвердил информационному порталу 15min руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров" Сигитас Маляускас, который был товарищем погибшего.

По его словам, литовец и украинец везли мины на передовую под Бахмутом, когда в машину врезался российский беспилотник. Оба военных погибли.

У погибшего осталась жена, работающая переводчицей в издательстве, и двое маленьких детей. Для помощи семье в Сети объявили сбор. В частности, с такой просьбой обратился юрист и бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Соболезнование семье погибшего выразил футбольный клуб "Жальгирис", к фан-сообществу которого принадлежал литовский доброволец.

“Трагическая новость – во время борьбы за свободный мир в Украине погиб член нашего фан-сообщества, которое сопровождало зелено-белых как дома, так и на выезде. Покойся с миром,Тед. Выражаем соболезнования родным и близким”, — говорится в коротком некрологе.

По данным 15min, это первый литовец, погибший в боевых действиях в Украине. Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских бойцов. Также сообщалось и об одном погибшем литовце, но позже уточнили, что это произошло не в результате боевых действий.

Напомним, ранее в боях за город Авдеевка в Донецкой области погиб доброволец из Чехии.

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