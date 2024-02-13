У Дніпрі евакуюють лікарню та закривають школи: що сталося

У Дніпрі після нічних "прильотів" БпЛА по електростанції та об'єкту інфраструктури вирішили евакуювати одну з місцевих лікарень, а також закрити школи.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи", - йдеться у дописі міського голови.

Філатов наголосив, що, за прогнозам синоптиків, найближчим часом очікується похолодання. А тому, пояснив мер, "втримати систему не вийде".

Масований обстріл Дніпра

Вночі проти 13 лютого Росія масовано атакувала Дніпро дронами. Сили ППО збили 10 безпілотників у Дніпровському районі. Втім, сталося кілька влучань в місті.

Внаслідок атаки безпілотників по об'єкту енергетики сталися відключення світла та опалення в Дніпрі. Станом на ранок 2 тис. мешканців міста перебувають без світла. Приблизно 60 багатоповерхових будинків залишилися без тепла.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що окупанти запустили 23 дрони. Саме в цьому регіоні найбільше працювала протиповітряна оборона.

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