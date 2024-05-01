Хаос і паніка: понад 100 гостей отруїлися на весіллі – відео

Весільний банкет у Куернаваці, Мексика, перетворився на хаос, коли 100 гостей отруїлися.

Про це повідомляє NTK.

Близько половини з 200 присутніх отримали харчове отруєння ймовірно, через гриби. Це сталося в банкетному залі Jardín La Estancia у суботу, 27 квітня, о 21:00. Повідомляється, що їжа була поставлена сторонньою кейтеринговою компанією.

Постраждалі скаржилися на спазми в шлунку, запаморочення, блювоту і діарею.

На кадрах видно, як постраждалі гості зігнулися вдвоє на стільцях у саду закладу, чекаючи на прибуття медичної допомоги.

На інших кадрах видно, як гостей завантажують у машини швидкої допомоги.

Свідки кажуть, що підозрюють, що причиною отруєння стали дикорослі гриби, які подавалися в меню.

Занепокоєні гості зателефонували до служби порятунку і декількох відвідувачів відвезли до лікарні каретами швидкої допомоги та приватними автомобілями. Їхній стан стабілізувався, і вони були виписані після приблизно п'яти годин перебування в лікарні.

Речник Служби охорони здоров'я Морелоса (SSM) Ектор Барон Оліварес повідомив, що постраждалі були виписані після отримання необхідного лікування від наслідків харчового отруєння. Він заявив: "Вони були негайно проліковані, перебували під наглядом, а потім були виписані. Будуть проаналізовані різні ймовірні причини, такі як бактерії в їжі".

Розслідування причин спалаху захворювання триває.

Нагадаємо, раніше в Італії шеф-кухар із зірками Мішлен отруїв понад 50 людей на весіллі. Його засудили.

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