"Год кармы": победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела "страшные события" в России

Тарологиня считает, что россияне получат наказание за свои преступления против Украины.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предвидела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее читатели спросили, будут ли в РФ новые теракты или техногенные катастрофы. Она отметила, что российский режим устроит геноцид внутри России.

"Спасательные операции там будут. Миграции будут. Какие-то массовые толпы в больницах. Людей будут вести и будут вести, но спасти их невозможно. Это не экологическая катастрофа, это - геноцид на оркостане (России - ред.). Это - рукотворная история, это тренировка. Они же не считают людьми своих людей. Ждем, что там будет, а будет что-то страшное. Год кармы, напоминаю. За что боролись, на то и напоролись", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов" назвала важные дни в мае.

Читайте также: