Будут ли в Украине блекауты: победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила об угрозе

Кроме того, проблемы могут возникнуть со связью.

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что в Украине будут блекауты. Она предупредила украинцев о вероятной угрозе.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее читатели спросили, будут ли в Украине блэкауты из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Она сделала расклад карт Таро и предсказала вероятность такого. Кроме того, проблемы могут возникнуть со связью.

"Безусловно да, однозначно да. Причем блэкауты не только в плане света, но и других ресурсов. Также будет конец связи или проблемы со связью", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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