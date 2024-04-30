Маша Ефросинина рассекретила, как с 20-летней дочерью проводит время в Испании

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина показала, как проводит время в Испании с 20-летней дочерью.

Знаменитость после длительной разлуки наконец-то встретилась с 20-летней Наной, правда, за границей. Для их поездки они выбрали Испанию. Хотя Ефросинина крайне редко рассказывает что-нибудь о дочери, а тем более показывает ее, однако на этот раз сделала исключение.

Знаменитость вместе с Наной гуляла по городу Мадрид и любовалась видами на Испанию. Конечно, они не упустили случая, чтобы посмаковать охлаждающими коктейлями в одной из местных кофейнь.

Пост Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как призналась Маша Ефросинина, они с дочерью немало разговаривали на разные темы, что даже не заметили, как прошло время. Правда, Нана не разрешила маме показывать себя в фотоблоге. В общем, 20-летняя девушка не стремится к публичности и избегает ее.

"У нас все стабильно: Нана показывать себя не позволяет… И что-то в этом есть. Время летит в разговорах", – поделилась ведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинина на одном из популярных шоу призналась, как изменилась ее жизнь за последний год. Когда знаменитость говорила об этом, то не смогла сдержать слез и расплакалась.

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