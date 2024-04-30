Правительство выделило дополнительные средства для закупки дронов: сумма впечатляет

Правительство выделило дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд. грн., которые мы уже выделили на беспилотники в этом году.

"Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны ", — сказал он.

Напомним, Чешское правительство одобрило новый вклад в инициативу по закупке снарядов для украинских военных за пределами страны Европейского союза.

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