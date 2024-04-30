Уряд виділив додаткові кошти для закуплів дронів: сума вражає

Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році.

"Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", - сказав він.

Нагадаємо, Чеський уряд схвалив новий внесок в ініціативу щодо закупівлі снарядів для українських військових за межами країни Європейського союзу.

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