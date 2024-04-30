Латвія оголосила нову військову допомогу для України: що в пакеті

Прем’єрка Латвії заявила, що це допоможе "покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості" України.

Влада Латвії ухвалила рішення про передавання Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, в ньому будуть зенітні установки та безпілотники.

Про це прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомила в соцмережі Х.

Так, Латвія передасть на потреби українського війська зенітні установки NBS (ймовірно, йдеться про Mantis) і тактичні безпілотні системи спостереження.

Як зазначила Сіліня, ці засоби допоможуть Україні "покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості".

"Кожним постачанням ми демонструємоо нашу підтримку народові України в боротьбі проти Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками", – йдеться в заяві латвійської прем’єрки.

Нагадаємо, 29 квітня уряд Німеччини оголосив про передавання Україні нового пакета матеріально-технічної військової допомоги. Туди увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи ППО IRIS-T SLM.

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