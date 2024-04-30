"Прикриватимуться миром": переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про плани Росії

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Росія хоче приспати пильність українців, щоб захопити наше землі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили передбачити плани окупантів на найближчий час. На це вона зазначила, що росіяни хочуть захопити українські території.

"Найближчі плани ворога - відрізати два шматки землі, два міста, дві області. При чому, вони прикриватимуться миром або домовленостями, заморозкою конфлікту. Щось таке. Приспати нашу активність та відрізати два міста. Не можна розслаблятись у жодному випадку", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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