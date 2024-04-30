"Будут прикрываться миром": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о планах России

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что Россия хочет усыпить бдительность украинцев, чтобы захватить нашу землю.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили предсказать планы оккупантов на ближайшее время. На это она отметила, что россияне хотят захватить украинские территории.

"Ближайшие планы врага - отрезать два куска земли, два города, две области. Причем, они будут прикрываться миром или договоренностями, заморозкой конфликта. Что-то такое. Усыпить нашу активность и отрезать два города. Нельзя расслабляться ни в коем случае", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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