"Будут прикрываться миром": победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о планах России

Яна Пасинкова считает, что украинцы должны быть бдительны.
Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что Россия хочет усыпить бдительность украинцев, чтобы захватить нашу землю.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову попросили предсказать планы оккупантов на ближайшее время. На это она отметила, что россияне хотят захватить украинские территории.
"Ближайшие планы врага - отрезать два куска земли, два города, две области. Причем, они будут прикрываться миром или договоренностями, заморозкой конфликта. Что-то такое. Усыпить нашу активность и отрезать два города. Нельзя расслабляться ни в коем случае", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.
Читайте также:
- Победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела, что ждет Украину после "большого краха"
- Победительница "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала важное для Украины событие: когда она произойдет
- Когда закончится война в Украине: предсказание экзорцистки