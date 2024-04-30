"Убийства ради убийства": эксперт прокомментировал ракетный удар по Одессе

Ракета с кассетной боевой частью убила пятерых человек и собаку, еще 32 мирных жителя получили осколочные ранения, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Главная цель удара по Одессе, который 29 апреля россияне нанесли баллистической ракетой с кассетной боевой частью, – террор мирного населения города.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день известно, что Одесса была поражена баллистической ракетой типа 9М723 ОТРК "Искандер" с боевой частью кассетного типа. Это первый раз, когда оккупанты ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетной боеголовкой", — отметил эксперт.

По словам Александра Коваленко, именно раскрытие кассетной боевой части ввело в заблуждение некоторых наблюдателей, которые оценили это как сбитие ракеты средствами ПВО.

"Однако очевидно, что российские оккупанты пошли на совершение кровавого преступления, как раз после Вербного воскресенья, намеренно", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Коваленко отметил, что в ходе детонации кассетной боевой части она разлетается на большое количество суббоеприпасов. Для удара по Одессе враг применил усиленную боеголовку, содержащую шрапнель.

"Суть таких боевых частей – нанесение удара по большой площади, что вчера и произошло в Одессе. Российское командование прекрасно знало, что на этой локации нет военных объектов, а даже если бы и были, то по ним логичнее бить осколочно-фугасными БЖД проникающего, бетонобойного типа. Но нет. Избраны были именно кассеты, причем с усиленным эффектом поражения", – отметил аналитик.

Александр Коваленко подчеркнул, что для российских оккупантов террор против гражданского населения был и остается в приоритете, поэтому они готовы тратить на это дорогие и сложные в производстве ракеты 9М723.

"Убийства ради убийства, террор и паника – вот основная цель российских войск", – подчеркнул Коваленко.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля – последние новости о пострадавших

Утром, 30 апреля, стало известно, что количество жертв российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек.

"В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", – сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он добавил, что в больницах города до сих пор находятся 23 пострадавших. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, четыре из них – в критическом.

В крайне тяжелом состоянии находится и 4-летняя девочка. Первый заместитель главы ОВА Александр Харлов сообщил в эфире телемарафона, что ребенку сделали операцию на сердце. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

Напомним, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью и целенаправленно целились по локации со скоплением людей.

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