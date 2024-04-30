"Вбивства заради вбивства": експерт прокоментував ракетний удар по Одесі

Ракета з касетною бойовою частиною вбила п'ятьох людей та собаку, ще 32 мирних мешканці дістали осколкових поранень, декілька з них знаходяться у вкрай важкому стані.

Головна мета удару по Одесі, який 29 квітня росіяни нанесли балістичною ракетою з касетною бойовою частиною, – терор мирного населення міста.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"На сьогодні відомо, що Одеса була вражена балістичною ракетою типу 9М723 ОТРК "Іскандер" з бойовою частиною касетного типу. Це перший раз, коли окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою з касетною боєголовкою", – зазначив експерт.

За словами Олександра Коваленка, саме розкриття касетної бойової частини ввело в оману деяких спостерігачів які оцінили це як збиття ракети засобами ППО.

"Проте очевидно, що російські окупанти пішли на скоєння кривавого злочину, якраз після Вербної неділі, навмисно", – наголосив військово-політичний оглядач.

Коваленко зазначив, що під час детонації касетної бойової частини вона розлітається на велику кількість суббоєприпасів. Для удару по Одесі ворог застосував посилену боєголовку, які містила шрапнель.

"Суть таких бойових частин – завдання удару по великій площі, що вчора і сталося в Одесі. Російське командування чудово знало, що на цій локації немає військових об'єктів, а навіть якби й були, то по ним логічніше бити осколково-фугасними БЧ проникаючого, бетонобійного типу. Але ні. Обрано було саме касети, причому з посиленим ефектом ураження", – зазначив аналітик.

Олександр Коваленко підкреслив, що для російських окупантів терор проти цивільного населення був і залишається в пріоритеті, тому вони готові витрачати на це дорогі та складні у виробництві ракети 9М723.

"Вбивства заради вбивства, терор і паніка – ось основна мета російських військ", – наголосив Коваленко.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня – останні новини про постраждалих

Вранці, 30 квітня, стало відомо, що кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб.

"В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що у лікарнях міста досі перебувають 23 постраждалих. Вісім людей знаходяться у важкому стані, чотири з них – у критичному.

У вкрай важкому стані перебуває й 4-річна дівчинка. Перший заступник голови ОВА Олександр Харлов повідомив в ефірі телемарафону, що дитині зробили операцію на серці. Наразі медики борються за її життя.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною і цілеспрямовано били по локації зі скупченням людей.

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