В Одесі пролунав потужний вибух: що відомо

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
В Одесі ввечері 29 квітня пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 18:24, за чотири хвилини після цього, о 18:28, пролунав потужний вибух.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, надвечір у понеділок, 29 квітня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.
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