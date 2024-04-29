В Одесі пролунав потужний вибух: що відомо

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

В Одесі ввечері 29 квітня пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Мережі.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 18:24, за чотири хвилини після цього, о 18:28, пролунав потужний вибух.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, надвечір у понеділок, 29 квітня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

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