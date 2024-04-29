В Одессе прогремел мощный взрыв: что известно

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

В Одессе вечером 29 апреля раздался взрыв.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

Сигнал воздушной тревоги раздался в городе в 18:24, через четыре минуты после этого, в 18:28, раздался мощный взрыв.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога", – говорится в сообщении.

Напомним, под вечер в понедельник, 29 апреля, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.

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