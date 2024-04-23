Когда закончится война в Украине: предсказание экзорциста

Ченнелер, экзорцист Исита Гайя предполагает, что до конца 2024 года активная фаза войны в Украине может закончиться. Россию же ожидает наказание – их города и дальше будут идти под воду.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Исита Гайя прогнозирует улучшение ситуации в Украине из-за помощи от других государств. Она отметила, что сейчас продолжаются тяжелые времена, однако они уже завершаются.

"То есть я вижу, что такая тяжелая военная стадия должна закончиться в 2024 году. Конечно, территории, которые были под гнетом России требуют большего внимания и большего времени. Но самая тяжелая ситуация должна завершиться до конца этого года. Самая тяжелая энергия должна уйти до конца этого года", - сказала ченелерка.

Исита Гайя отметила, что победа - это одна из возможностей окончания войны. Однако возможны также и переговоры.

"Важно - это то, что украинцы должны больше не погибать. Люди должны перестать бояться, что прилетит бомба. Как это будет происходить - это не важно", - сказала она

Она отметила, что 2024 год - это не только "кармический год", но и год Дракона. Она добавила, что этот год ассоциируется с водой и отметила, что такие катаклизмы уже произошли в России.

"Вот эти подтопления, массовые подтопления в разных странах, регионах, городах, они свидетельствуют, что фаза войны переходит к завершению", - сказала экзорцистка.

Она подчеркнула, что подтопления в РФ - это только начало, дальше будет еще хуже.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказание по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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