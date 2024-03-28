Чехия решила увеличить свой вклад в закупку снарядов для ВСУ

Чешское правительство одобрило новый вклад в инициативу по закупке снарядов для украинских военных за пределами страны Европейского союза.

Также читайте Чехия передаст украинским воинам вдвое больше снарядов, чем было объявлено сначала

Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, его цитирует Ceske Noviny.

"Тот факт, что инициатива сейчас настолько широка, объясняется тем, что это единственный способ обеспечить Украину боеприпасами, необходимыми для смелой обороны", – сказал политик.

Он не назвал, какую сумму внесет Чехия, но добавил, что инициативу уже поддержали 20 стран.

Также премьер Чехии отметил, что первые партии снарядов прибудут в Украину в течение "недель или месяцев".

Напомним, ранее сообщалось, что Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по снарядам для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Словения присоединилась к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

Читайте также: