Чи будуть в Україні блекаути: переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про загрозу

Окрім того, проблеми можуть виникнути зі зв'язком.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що в Україні будуть блекаути. Вона попередила українців про ймовірну загрозу.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її читачі запитали, чи будуть в Україні блекаути через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Вона зробила розклад карт Таро та передбачила ймовірність такого. Окрім того, проблеми можуть виникнути зі зв'язком.

"Безумовно так, однозначно так. Причому блекаути не тільки в плані світла, а й інших ресурсів. Також буде кінець зв'язку або проблеми зі зв'язком", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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