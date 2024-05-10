В Украине "ограниченно годных" больше не будет: что это значит

Все, кто официально признан ограниченно годным, должны повторно пройти проверку ВВК в течение 9 месяцев.

В Украине упразднили статус "ограниченно годный". Теперь военные и военнообязанные могут быть только годные или непригодные для военной службы. Те же граждане, которые пока имеют статус ограниченно годных, должны в течение 9 месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Что такое ограниченно годный

Сейчас в списке болезней, с которыми признавали ограниченно годным, можно найти такие серьезные заболевания, как нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом. Ограниченных много – это как те, кто имеет определенные заболевания, так и те, кто получил ранения.

Список болезней, с которыми относят к годным, ограниченно годным или непригодным, и порядок прохождения ВВК, содержит приказ 402.

Что будет с ограниченно пригодными

Министерство обороны Украины опубликовало перечень заболеваний в приказе №262 с 27 апреля 2024, по которым будут определять пригодность к военной службе. Он вступил в силу 4 мая 2024 года.

Граждан разделят на несколько категорий:

пригодные

пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях

временно непригодные, нуждающиеся в лечении

непригодные к службе с исключением из военного учета

Военнообязанные, ранее имевшие статус ограниченно годных, должны будут снова пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Следовательно, закон полностью упраздняет статус ограниченной пригодности, заменив на другие формулировки.

Это означает, что после вступления в силу закона все, кто уже получил заключение военно-врачебной комиссии об ограниченной годности, должны будут снова пройти ВВК в течение девяти месяцев с целью определения пригодности к военной службе.

Особое внимание будет уделено военнообязанным с инвалидностью II или III группы, установленной после 24 февраля 2022 года. Это не касается военнослужащих, которые приобрели инвалидность в результате ранения.

Ранее людей с ограниченной годностью не отправляли на нулевые позиции.

Они могли проходить службу в воинских частях, расположенных на определенном расстоянии от линии фронта, а на нулевые позиции их могли отправить только по добровольному согласию.

Новый закон предусматривает, что в заключении ВВК для всех пригодных будет прописываться обоснованное назначение призывников для службы в Вооруженных силах Украины или другом военном формировании с учетом образования, опыта, способностей, интересов и личных возможностей.

Напомним, 4 мая в Украине вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым отменяется статус "ограниченно годный" к военной службе.

Отмена статуса ограниченно годный предусмотрена законом № 3621-IX, который был опубликован 4 апреля после подписания президентом Владимиром Зеленским.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ограниченно годных" больше нет! Но бежать в военкомат не надо!

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