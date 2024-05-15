Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию – СМИ

Владимир Зеленский отменил поездку в связи со сложившейся в Украине серьезной внутренней ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Отмечается, что украинский президент не в первый раз откладывает поездки в эти страны.

По данным издания, Зеленский отменил поездку в связи со сложившейся в Украине серьезной внутренней ситуацией.

Не сообщая более конкретных деталей, окружение президента дало понять, что сложная ситуация на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, пока что не способствует поездкам за границу.

Напомним, РФ устроила серию ударов по Харьковщине, ВСУ отразили 11 атак в области.

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