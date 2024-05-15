Рецепт домашних крекеров с сыром

Сырные крекеры – вкусное печенье с сыром, хрустящее и несложное в приготовлении. Их слегка соленый вкус и сырный аромат станут прекрасным дополнением к чаю, кофе или как закуска к пиву. Для приготовления понадобится мука, сыр твердый, масло сливочное, желток и соль.
Ингредиенты
- мука
- 100 г
- твердый сыр
- 100 г
- масло сливочное
- 100 г
- яйцо
- 1 шт. (желток)
- соль
- 1 ч. л.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- В миске соедините размягченное сливочное масло, желток, твердый сыр и соль. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Положите в пакет и отправьте в холодильник на один час.
- Разделите тесто на две части. Каждую часть тонко раскатайте и нарежьте на сегменты.
- Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сделайте на крекерах дырочки деревянной шпажкой или коктельной трубочкой. Придайте вид сырных кусочков.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.
Советы:
- По желанию в печенье можно добавить любимые пряности или зелень.
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