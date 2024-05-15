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Рецепт домашних крекеров с сыром

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
476 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт домашних крекеров с сыром

Домашние крекеры с сыром / Фото: Credits

Сырные крекеры – вкусное печенье с сыром, хрустящее и несложное в приготовлении. Их слегка соленый вкус и сырный аромат станут прекрасным дополнением к чаю, кофе или как закуска к пиву. Для приготовления понадобится мука, сыр твердый, масло сливочное, желток и соль.

Ингредиенты

мука
100 г
твердый сыр
100 г
масло сливочное
100 г
яйцо
1 шт. (желток)
соль
1 ч. л.
  1. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
  2. В миске соедините размягченное сливочное масло, желток, твердый сыр и соль. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Положите в пакет и отправьте в холодильник на один час.
  3. Разделите тесто на две части. Каждую часть тонко раскатайте и нарежьте на сегменты.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Сделайте на крекерах дырочки деревянной шпажкой или коктельной трубочкой. Придайте вид сырных кусочков.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.

Советы:

  • По желанию в печенье можно добавить любимые пряности или зелень.

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