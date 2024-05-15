Рецепт домашних крекеров с сыром

Сырные крекеры – вкусное печенье с сыром, хрустящее и несложное в приготовлении. Их слегка соленый вкус и сырный аромат станут прекрасным дополнением к чаю, кофе или как закуска к пиву. Для приготовления понадобится мука, сыр твердый, масло сливочное, желток и соль.