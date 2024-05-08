Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить воздушные пончики

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
331 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как приготовить воздушные пончики

Воздушные пончики / Фото: Credits

Пончики – это любимое лакомство из детства. Они получаются пышные, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Сейчас в магазинах продаются готовые пончики, но их вкус не сравнится домашними. Тесто получается не слишком сладкое, поэтому изделие щедро посыпьте сахарной пудрой.

Ингредиенты

мука
400 г
молоко
150 мл
яйцо
1 шт.
дрожжи свежие
25 г
сливочное масло
40 г
сахар
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
растительное масло
сахарная пудра
  1. В большую миску влейте теплое молоко. Добавьте сахар, ванильный сахар и дрожжи. Перемешайте венчиком, чтобы растворился сахар. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.
  2. Затем добавьте яйцо, растопленное теплое сливочное масло, соль и муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте из теста шар и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место примерно на один час, пока оно не увеличится вдвое. Подошедшее тесто обомните руками и переложите на рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой. 
  3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Формочкой вырежьте кружки, а в них формочкой поменьше, малые кружки. Оставьте для поднятия теста на 15 минут.
  4. В глубокую сковороду влейте растительное масло, оно должно доходить до середины пончика. Хорошо его разогрейте, опускайте пончики в масло и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.

Советы:    

  • Дрожжи можно использовать сухие.

Читайте также: 

Простой белковый салат с тунцом, яйцами и зеленью – Рецепты Сниданка с 1+1

Простой белковый салат с тунцом, яйцами и зеленью – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация