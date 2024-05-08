Как приготовить воздушные пончики

Пончики – это любимое лакомство из детства. Они получаются пышные, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Сейчас в магазинах продаются готовые пончики, но их вкус не сравнится домашними. Тесто получается не слишком сладкое, поэтому изделие щедро посыпьте сахарной пудрой.
Ингредиенты
- мука
- 400 г
- молоко
- 150 мл
- яйцо
- 1 шт.
- дрожжи свежие
- 25 г
- сливочное масло
- 40 г
- сахар
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
- сахарная пудра
- В большую миску влейте теплое молоко. Добавьте сахар, ванильный сахар и дрожжи. Перемешайте венчиком, чтобы растворился сахар. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.
- Затем добавьте яйцо, растопленное теплое сливочное масло, соль и муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте из теста шар и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место примерно на один час, пока оно не увеличится вдвое. Подошедшее тесто обомните руками и переложите на рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Формочкой вырежьте кружки, а в них формочкой поменьше, малые кружки. Оставьте для поднятия теста на 15 минут.
- В глубокую сковороду влейте растительное масло, оно должно доходить до середины пончика. Хорошо его разогрейте, опускайте пончики в масло и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Дрожжи можно использовать сухие.
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