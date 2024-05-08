Как приготовить воздушные пончики

Пончики – это любимое лакомство из детства. Они получаются пышные, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Сейчас в магазинах продаются готовые пончики, но их вкус не сравнится домашними. Тесто получается не слишком сладкое, поэтому изделие щедро посыпьте сахарной пудрой.