Як приготувати повітряні пундики

Пундики – це улюблені ласощі з дитинства. Вони виходять пишними, хрусткими зовні та м'якими всередині. Зараз у магазинах продаються готові пундики, але їхній смак не зрівняється з домашніми. Тісто виходить не надто солодке, тому виріб щедро посипте цукровою пудрою.