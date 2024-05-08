Як приготувати повітряні пундики

Пундики – це улюблені ласощі з дитинства. Вони виходять пишними, хрусткими зовні та м'якими всередині. Зараз у магазинах продаються готові пундики, але їхній смак не зрівняється з домашніми. Тісто виходить не надто солодке, тому виріб щедро посипте цукровою пудрою.
Інгредієнти
- борошно
- 400 г
- молоко
- 150 мл
- яйце
- 1 шт.
- дріжджі свіжі
- 25 г
- вершкове масло
- 40 г
- цукор
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- олія
- цукрова пудра
- У велику миску влийте тепле молоко. Додайте цукор, ванільний цукор та дріжджі. Перемішайте вінчиком, щоб розчинився цукор. Накрийте рушником та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
- Потім додайте яйце, розтоплене тепле вершкове масло, сіль та борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Сформуйте з тіста кулю та перекладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце приблизно на годину, поки воно не збільшиться вдвічі. Тісто, що підійшло, обімніть руками і перекладіть на робочу поверхню, присипану злегка борошном.
- Розкатайте тісто в пласт завтовшки 1,5 сантиметра. Формою виріжте кола, а в них меншою формочкою - малі кола. Залишіть для підняття тіста на 15 хвилин.
- У глибоку сковороду влийте олію, вона повинна доходити до середини пундика. Добре розігрійте, опускайте пончики в олію і смажте з двох боків до золотистого кольору. Викладайте на паперову серветку, щоб стік зайвий жир. Готові пундики посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Дріжджі можна використовувати сухі.
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