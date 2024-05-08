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Як приготувати повітряні пундики

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
331 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
218
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати повітряні пундики

Повітряні пончики / Фото: Credits

Пундики – це улюблені ласощі з дитинства. Вони виходять пишними, хрусткими зовні та м'якими всередині. Зараз у магазинах продаються готові пундики, але їхній смак не зрівняється з домашніми. Тісто виходить не надто солодке, тому виріб щедро посипте цукровою пудрою.

Інгредієнти

борошно
400 г
молоко
150 мл
яйце
1 шт.
дріжджі свіжі
25 г
вершкове масло
40 г
цукор
2 ст. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
олія
цукрова пудра
  1. У велику миску влийте тепле молоко. Додайте цукор, ванільний цукор та дріжджі. Перемішайте вінчиком, щоб розчинився цукор. Накрийте рушником та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
  2. Потім додайте яйце, розтоплене тепле вершкове масло, сіль та борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Сформуйте з тіста кулю та перекладіть у миску. Накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце приблизно на годину, поки воно не збільшиться вдвічі. Тісто, що підійшло, обімніть руками і перекладіть на робочу поверхню, присипану злегка борошном.
  3. Розкатайте тісто в пласт завтовшки 1,5 сантиметра. Формою виріжте кола, а в них меншою формочкою - малі кола. Залишіть для підняття тіста на 15 хвилин.
  4. У глибоку сковороду влийте олію, вона повинна доходити до середини пундика. Добре розігрійте, опускайте пончики в олію і смажте з двох боків до золотистого кольору. Викладайте на паперову серветку, щоб стік зайвий жир. Готові пундики посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Дріжджі можна використовувати сухі.

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