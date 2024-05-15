Зеленський скасував візити до Португалії та Іспанії – ЗМІ

Володимир Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що наразі склалася в Україні.

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Зазначається, що український президент не вперше відкладає поїздки до цих країн.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що наразі склалася в Україні.

Не повідомляючи більш конкретних деталей, оточення президента дало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харкові, не сприяє наразі поїздкам за кордон.

Нагадаємо, РФ влаштувала серію ударів по Харківщині, ЗСУ відбили 11 атак в області.

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