Що цікавого подивитись в Яремчі: рекомендації блогерки

Яремче красиве та курортне місто, що радо вітає на своїх просторах туристів не лише з України, а й з усього світу. Там є що подивитись і пофотографувати на згадку про прекрасно проведений час.
Сьогодні, Яремче дуже популярне місто для відпочинку. У порівнянні з певними регіонами нашої країни, там відносно спокійно, тому можна поїхати туди на декілька днів, аби емоційно відпочити, забувши трохи про активний ритм життя.
У своєму відео блогерка misss_tanya._поділалися улюбленими точками на карті міста і розповіла, де можна незабутньо провести вільний час. Поїздом зі Львова до Яремче їхати близько двох з половиною, трьох годин. Отже, поїздка може стати одноденною пригодою.
Що ж варто подивитись в Яремчі:
- Скеля «Слон». Ідеальне місце для того, аби побути наодинці з собою та природою. Тут відкриваються надзвичайні краєвиди, якими можна насолодитись на привалі, чи пікніку. Тут не має активних розваг, лише спокій та звуки природи.
- Ресторан «Гуцульщина». Це ресторан-музей, в якому можна не лише смачно попоїсти закарпатських смаколиків, але й зануритись в історію Західної України. Чудове місце, що задовольнить вибагливих гастро-туристів.
- Водоспад «Пробій». Знаходиться у самому серці міста, що дуже зручно для туристів. Це один із найповноводніших Карпатських водоспадів, яким можна насолодитися з мосту, що розташований прямісінько майже над ним.
- Парк «Карпати в мініатюрі». Карпатська місцина надзвичайно колоритна і багата своєю історією. На жаль, для того, щоб все подивитись і дослідити, може забракнути часу, тому, можете насолодитись цікавими місцями Західної України в мініатюрі, у парку-музеї. Можливо, ви знайдете нові цікаві локації та відмітите нові точки на своїй туристичній карті.
- Вольєрне господарство. Знаходиться на території готелю «Ведмежа гора». Цікавий екопарк, що 100% полонить серце не тільки дорослих, а й дітей. Тут можна подивитись на тварин у надзвичайній близькості, деяких з них погодувати, і можливо і торкнутись їхнього носа
- Полонина «Маковиця». Одна з найвищих точок міста. Водночас маршрут до неї не є складним і його можуть подужати навіть непідготовлені гірські туристи. Вид з полонини відкривається захопливий, земля з пасовиськами, квітами, зеленню та справжньою свободою.
- Сироварня на полонині. Знаходиться прямо перед самим підйомом на вершину Маковиця, там де тролей. Це одна зупинка для гастро-туристів і любителів смачного сира. Тут можна насолодитися натуральними продуктами і придбати щось собі.
- Стежка Довбуша. Вона повільне веде туристів вверх, до гори Маковиця, через буково-ялівцево-смерековий ліс. Вже на цьому описі ви мали б уявити його аромат.Місцеві розказують, що десь там, у каміннях понад стежкою сховане золото самого Довбуша. Тож прогулюючись, ви маєте можливість його відшукати.
- Сувенірний ринок. Відкритий щоденно з 8:00 ранку до 18:00 вечора. Вийти з нього з пустими руками просто неможливо. Асортимент надзвичайно широкий, а атмосфера нагадує справжній «Сорочинський ярмарок»
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Отже, якщо у вас в планах файно провести вихідні, чи ви не знаєте, що робити у відпустку, місто Яремче може стати чудовим прихистком вашого вільного часу.
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