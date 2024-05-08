Чотири найбільші гойдалки України

Гойдалки – любов багатьох з нас, та коли ми дорослішаємо, можливостей покататись, як в дитинстві майже немає. Пропонуємо вам сьогодні подивитись 4 великі гойдалки для дорослих з чудесними краєвидами.

Якщо ви не знали, то на території України розташовано дуже багато великих гойдалок, кожного року з’являється якась нова і б’є висотні рекорди минулих. Та як каже більшість тих, хто мав змогу на них покататись, не це головне, а те, що ми маємо змогу поринути у дитинство, відчути свободу та подих вітру.

Здебільшого, великими гойдалками славиться західна Україна, їх там багато і можна натрапити на таку, просто блукаючи гірською стежкою, чи подорожуючи разом з карпатською екскурсією.

Велика гойдалка на «Ранчо Хайленд», що на Хустщині

У 2022 році тут встановили рекордну по висоті гойдалку у 11,6 метра. Гойдалка стала справжньою народною цікавинкою і візитівкою цього фермерського господарства. Під час її відкриття власники ранчо казали, що не збираються зупинятись на такій висоті і дізнавшись про 11 метрові гойдалку на Волині, вирішили її перевершити.

Велика гойдалка на Дніпровській набережній, Київ

Ця гойдалка встановлена у 2023 році, біля відомого місця відпочинку жителів столиці. Завдяки своєму розташуванню охочі можуть не тільки покататись, але й оцінити прекрасні краєвиди правого берега Києва. Особлива краса тут на сході, та заході сонця, а висота гойдалки становить близько 10 метрів.

«Найбільша гойдалка Карпат» у с.Микуличин

Це, певно, мега інстаграмна гойдалка України. Майже всі фото, які вам трапляються про великі гойдалки зроблені саме тут. Її краєвиди просто незабутні. Це весела розвага як для місцевих жителів, так і для туристів. Висота гойдалки, за словами селян, майже під висоту сосни. А якщо ви хочете відчути більше адреналіну, то містяни радять вмоститися на неї удвох і попросити когось вас розгойдати. Ви будете вражені відчуттям «польоту» над селом! Головне, добре триматися.

Велика гойдалка стежками до гори Маковиці

Ця гойдалка встановлена у підніжжя гори і зачаровує своїми краєвидами. Туристи кажуть, що за своїми розмірами вона поступається Великій Карпатській гойдалці, але точно не поступається мальовничими просторами, що відкриваються зору під час катання. Багато хто вважає, що вона цікавіша і дивовижніша за Карпатську.

Обирайте свою і прокладайте шлях не оминувши такі українські цікавинки. Адже такі катання ви точно ніколи не забудете, ба більше, таких краєвидів ви точно ніде не побачите!

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