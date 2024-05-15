Оккупанты массово завозят в Мариуполь мигрантов: что об этом известно

За последние полгода количество россиян в городе выросло по меньшей мере на 7,8 тысячи.

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе продолжают и расширяют политику русификации. Для этого они завозят мигрантов из РФ.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как стало известно, оккупанты завозят в Мариуполь мигрантов, для которых строят ипотечные дома. В то же время, местных жителей они пытаются выселить на окраины.

“По данным Сопротивления Мариуполя за последние полгода количество россиян в городе выросло по меньшей мере на 7,8 тысячи. Такая цифра получена на основании данных по детям школьного возраста. По состоянию на 1 сентября 2023 года в школы пошли 15 300 детей, из них 11 500 – мариупольские. Детей наехавших россиян около 3 800. По состоянию на данный момент в городе насчитывается 17 913 детей школьного возраста. Количество мариупольских почти не изменилось. А прирост русских составил около 2600 детей. Учитывая их родителей, получается — 7800”, — рассказали в горсовете.

Со своей стороны, мэр города Вадим Бойченко отметил, что сначала армия РФ убила десятки тысяч мариупольцев, а теперь завозит в город тысячи россиян, которые являются мигрантами из Средней Азии и регионов России.

“Для них они и строят новые дома для продажи. Все разговоры оккупантов об увеличении населения — это результат целенаправленной русификации. Их цель превратить Мариуполь в "российский город" и "продать" это внутреннему потребителю за достижения", — подчеркнул Вадим Бойченко.

Напомним, что кафиры превращают Мариуполь в сплошную свалку.

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