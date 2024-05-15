Окупанти масово завозять до Маріуполя мігрантів: що про це відомо

За останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисячі.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі продовжують та розширюють політику русифікації. Для цього вони завозять мігрантів з РФ.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як стало відомо, окупанти завозять до Маріуполя мігрантів, для яких будують іпотечні будинки. Водночас місцевих мешканців вони намагаються виселити на околиці.

“За даними Спротиву Маріуполя за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тисячі. Така цифра отримана виходячи із даних по дітях шкільного віку. Станом на 1 вересня 2023 року в школи пішло 15 300 дітей, з них 11 500 - маріупольські. Дітей понаїхавших росіян близько 3 800. Станом на зараз у місті налічується 17 913 дітей шкільного віку. Кількість маріупольських майже не змінилася. А приріст російських склав близько 2600 дітей. Враховуючи їх батьків виходить - 7800”, - розповіли в міськраді.

Зі свого боку мер міста Вадим Бойченко зауважив, що спочатку армія РФ вбила десятки тисяч маріупольців, а тепер завозить до міста тисячі росіян, які є мігрантами з Середньої Азії та регіонів Росії.

“Для них вони й зводять нові будинки для продажу. Усі розмови окупантів про збільшення населення - це результат цілеспрямованої русифікації. Їх мета перетворити Маріуполь на "російське місто" та "продати" це внутрішньому споживачу за досягнення”, - підкреслив Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що окупанти перетворюють Маріуполь на суцільне сміттєзвалище.

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