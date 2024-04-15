Росія заздалегідь знала про підготовку Іраном атаки по території Ізраїлю, яка сталася у ніч проти 14 квітня.

Про це заявив оглядач німецького видання Bild.

Він, зокрема зауважив, що після першого в історії удару Ірану по Ізраїлю МЗС Росії "виразило крайню занепокоєність" і "закликало всі залучені сторони до стриманості".

"Нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоч один удар київського режиму по російських регіонах? Чи не пам'ятаєте? І я. Проте я пам'ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб", - написала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Як вважає оглядач, це є свідченням того, що Москва зацікавлена в нестабільності на Близькому Сході, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні.

Росія стала на бік ультраісламістських аятолів і виявила цинізм, зауважив журналіст.

"Можливо, Кремль зацікавлений у тому, щоб конфлікт на Близькому Сході залишався непередбачуваним. Це пов'язує американські сили та гроші, яких, у свою чергу, не вистачає для захисту України. Росія, напевно, була проінформована про плани Ірану. Москва могла вплинути на Іран, якби ця атака суперечила російським інтересам. Росія цього не зробила", - сказав Bild професор Університету бундесверу у Мюнхені Карло Масала.

Нагадаємо, після атаки на Ізраїль голова МЗС Ірану зателефонував до Москви.

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