Російська ДРГ спробувала прорвати кордон на Сумщині

Українські прикордонники відкрили по ворогу вогонь на ураження.

Українські прикордонники відбили напад російської ДРГ, яка спробувала прорватися в Сумській області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України 15 квітня.

За даними ДПСУ, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти до України, а саме на Сумщину, зі своєї території.

Ворожих диверсантів викрили українські прикордонники та відкрили вогонь на ураження.

Зазначається, що російські сили ще намагалися вести стрілецький бій, але, зрештою, відступили.

Нагадаємо, на початку квітня російські диверсанти вже намагалися зайти на територію Сумської області. Між українськими та російськими силами зав'язався стрілецький бій.

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