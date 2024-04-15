Призначений новий командувач ОК "Захід": хто ним став

Шведюк подякував командуванню за довіру, назвавши це "великою честю і привілеєм".

Командувачем військ оперативного командування (ОК) "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

Про це повідомляє ОК "Захід".

"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування "Захід" - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів", - сказав Шведюк.

Нагадаємо:

9 квітня стало відомо про зміну командувачів оперативних командувань "Південь" і "Захід" – Андрія Ковальчука та Сергія Літвінова.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ журналістам повідомили, що Ковальчука й Літвінова не звільнили з лав Збройних сил України, а перевели в межах просування по службі на вищі ланки: перший став очільником Військової академії в Одесі, а другий – заступником очільника Національного університету оборони України.

Раніше Сирський анонсував оновлення Генштабу.

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