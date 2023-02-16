МВС представило оновлений склад керівництва: хто отримав посади

Уряд України призначив п’ятьох нових заступників міністра внутрішніх справ, а також державного секретаря МВС України.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України призначено Інну Ящук, яка до цього виконувала обов’язки Держсекретаря МВС. Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також, серед іншого, координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.

Крім того, Кабмін перепризначив двох заступників:

Богдана Драп’ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою України та парламентськими комітетами й координуватиме роботу сервісних центрів МВС. Також на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.

Майора поліції Катерину Павліченко, яка продовжить роботу в сфері дотримання прав людини, гендерної рівності та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.

Серед призначених - троє нових заступників міністра:

Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, а відтепер відповідатиме, серед іншого, за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВС.

Генерал поліції третього рангу Василь Тетеря, який до призначення заступником міністра внутрішніх справ обіймав посаду заступника Голови Національної поліції. Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державної авіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.

Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада призначила ексочільника Нацполіції Ігоря Клименка новим міністром внутрішніх справ.

13 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового очільника МВС Ігоря Клименка.

Зазначимо, що зміни у МВС почалися після трагедії у Броварах, яка сталася на початку 2023 року, 18 січня. Вертоліт ДСНС впав на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила. Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Нові очільники СБУ та МВС: що відомо про Василя Малюка та Ігоря Клименка