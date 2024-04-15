Российская ДРГ попыталась прорвать границу на Сумщине

Украинские пограничники открыли по врагу огонь на поражение.
Украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ, попытавшейся прорваться в Сумской области.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 15 апреля.
По данным ГПСУ, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину, а именно в Сумскую область, со своей территории.
Вражеских диверсантов разоблачили украинские пограничники и открыли огонь на поражение.
Отмечается, что российские силы еще пытались вести стрелковый бой, но, в конце концов, отступили.
Напомним, в начале апреля российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. Между украинскими и российскими силами завязался стрелковый бой.
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